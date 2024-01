Sarà un 2024 di impegni internazionali per il Consorzio Liutai di Cremona, che attraverso fiere, mostre e concerti, promuove il “saper fare liutario” dalla città di Stradivari al resto del mondo. Illustra le attività del Consorzio il Presidente M° Giorgio Grisales, partendo dalla prima destinazione: la scuola di alto perfezionamento musicale Reina Sofía di Madrid.

Le tappe seguenti includono Singapore, Corea del Sud, Giappone, conferma di quanto siano stretti i rapporti con il mercato asiatico; i viaggi saranno per i Maestri l’occasione di tessere rapporti con enti culturali e soprattutto incontrare personalmente i musicisti.

Non mancherà la partecipazione in autunno a Mondomusica, sezione dedicata agli archi della storica fiera di settore organizzata all’ombra del torrazzo. Altri appuntamenti sono in definizione, nonostante la complessità del momento.

Federica Priori

