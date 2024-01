Buona partecipazione domenica alle 18,30 in piazza Roma al sit in per il cessate il fuoco in Palestina, organizzato dal gruppo informale Cremona4Palestine che ha chiamato a raccolta tutti coloro che guardano con orrore a quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania ad opera di Israele.

Una guerra che sta provocando migliaia di morti e di sfollati, ma su cui la politica internazionale appare incapace di intervenire. Manifestazioni come quella di Cremona erano state vietate ieri, Giorno della Memoria, in tutta Italia dal ministro Piantedosi per evitare parallelismi con la Shoah, ma proprio questo è stato il tema portante degli interventi che si sono succeduti, inframmezzati dal grido di “Palestina Libera”.

Denunciata tra l’altro la mancata presa di posizione del governo italiano in merito al cessate il fuoco e il clima di indifferenza generale verso il dramma di un popolo.

Ad aprire gli interventi, Simon Borchardt del circolo Arci Persichello; a seguire, quelli di Alberto Madoglio di Alternativa Comunista (unica bandiera presente oltre a quella della Palestina) e di Paola Tacchini a nome di Donne per la pace, oltre ad altre voci pacifiste ed anti israeliane.

