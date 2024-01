Sarà un martedì mattina “A tutta vitamina C”. Questo il tema scelto dagli agricoltori di Campagna Amica per il consueto appuntamento del martedì con il mercato contadino, domani, martedì 30 gennaio, sotto il portico del Consorzio Agrario a Cremona. Già a partire dalle ore 8 (per proseguire fino alle ore 12) i gazebo gialli degli agricoltori prenderanno posto sotto il portico, a pochi passi da piazza Marconi, portando i cibi che nascono dall’agricoltura.

Domani gli agricoltori daranno vita al “Vitamina day”, richiamando l’attenzione sui cibi alleati della salute, contro i malanni di stagione. Campagna Amica Cremona si concentrerà sui prodotti del territorio ricchi di vitamina C. Come i kiwi (veri concentrati di vitamina C, ricchi di fibre, rappresentano una buona fonte di potassio e sono una preziosa difesa dagli effetti dei radicali liberi), alcune verdure fresche (come radicchi, spinaci, lattuga, broccoletti), gli ortaggi freschi di stagione (broccoli, cavoli, cavolfiori…).

In omaggio al tema della giornata, a partire dalle ore 10 ci sarà la degustazione gratuita di dolci preparati dalla cuoca contadina con la frutta ricca di vitamina C.

A tutti i partecipanti sarà inoltre donata la scheda dedicata ai “Dieci cibi anti-influenza”.

E’ scientificamente provato – spiega Coldiretti Cremona – che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento. La vitamina C è molto presente negli agrumi, ma non solo; la troviamo anche in prodotti tipici del nostro territorio in questa stagione.

Per combattere il freddo è anche importante aumentare le calorie consumate – prosegue Coldiretti Cremona – iniziando la mattina con latte, miele o marmellata e portando poi a tavola tante zuppe, verdure, legumi e frutta, che aiuta a rafforzare, con l’apporto di vitamine, le difese immunitarie. L’invito è quello di sempre: portare in tavola prodotti italiani, garantiti dagli agricoltori del territorio.

© Riproduzione riservata