Sono popolarmente considerati i giorni più freddi dell’anno, premonitori della stagione a venire: sono i Giorni della Merla che ricorrono fine gennaio legati a molteplici storie sulla loro origine, la più famosa riguarda un merla che in questo periodo dell’anno decise di rifugiarsi in un camino per ripararsi dalle rigide temperature e ne uscì con il piumaggio scurito dalla fuliggine.

Vengono celebrati con feste animate sopratutto dal canto in diversi paesi del territorio cremonese, fra cui Crotta d’Adda dove la tradizione è antica e sentita. Qui, protagonista delle iniziative è il Coro Paolo Asti – Cantoni della Valle dell’Adda diretto da Gianguido Capelli, fondato nel 1996 e composto da una quarantina di elementi, che dà voce ai canti propiziatori.

Le sere del 29 e 30 gennaio il Coro si esibirà prima a Crotta per poi spostarsi rispettivamente a Maccastorna e Meleti, mentre il clou è previsto la sera del 31 con il concerto sulle rive del fiume, la Merla sull’acqua, il falò e il rinfresco allestito dagli Amici del fiume.

Federica Priori

