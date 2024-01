Spesso si pensa che l’ipocondria non sia nulla, ma in realtà è un disturbo estremamente importante, da non sottovalutare. Una persona ipocondriaca, molto spesso, ha la sensazione di catastrofe imminente: vive le manifestazioni e i cambiamenti del suo corpo non come segnali di normale vitalità, bensì di inquietudine e angoscia.

Come spiega Antonino Gallo, psicologo e psicoanalista del Servizio Dipendenze dell’ASST Cremona, “l’ipocondriaco non comprende il linguaggio che il proprio corpo parla e finisce per non capire le sue manifestazioni, interpretandole sempre come qualcosa di estremamente grave. Questo tipo di disturbo deve essere trattato con molta pazienza: è necessario sostenere chi ne soffre andando a recuperare con lui i significati specifici che il corpo invia. Per curare l’ipocondria è necessario imparare una nuova lingua, quella parlata dal corpo”.

Questa puntata chiude la prima edizione di Keep in Mind che in queste settimane ha affrontato i temi di ansia, panico, pregiudizio, dipendenza, stress, depressione, psicosi, emozione e ipocondria attraverso la voce degli adolescenti e dei professionisti. Lo scopo è stato e continuerà ad essere quello di intercettare il disagio della Generazione Z e provare a dare risposte concrete, offrendo supporto anche attraverso i servizi.

Se è vero che un adolescente su sette soffre di un disturbo di salute mentale (lo dice l’Organizzazione Mondiale della salute – OMS) è altrettanto vero a spiegare le motivazioni sono in prevalenza gli adulti senza che i diretti interessati abbiano la possibilità di raccontare come si sentono davvero e perché. In tal senso “Keep in Mind – Tieni alla mente” ha aperto una strada diversa dando vita a una rubrica pensata per e con i ragazzi e le ragazze.

