La Pediatria dell’Ospedale di Cremona sarà ancora più colorata, grazie alle storie illustrate da Laura Pasquali e Sandro Hamisia. Lei è un’insegnante d’arte in pensione, lui un operaio appassionato di poesia: insieme, hanno deciso di realizzare una serie di brevi componimenti dedicati ai bambini, poi trasformati in quadri destinati a decorare le pareti del reparto.

“Per diversi anni ho insegnato alle scuole medie – racconta Laura – ora coltivo la mia passione attraverso la pittura”. Da qui l’idea d’illustrare in modo vivace e spiritoso una serie di componimenti scritti in bella calligrafia dal marito Sandro, ispirati al mondo della natura e al regno animale.

“Ognuno ha una morale – spiega la coppia – per insegnare la solidarietà, il rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi, anche se diversi da noi. Per imparare a prendersi cura di sé e degli altri”.

I lavori sono stati inoltre raccolti in un libriccino, che la coppia ha donato al Comune di Piadena – luogo di residenza – e alla Pediatria Cremona. “Quale posto migliore? – afferma Sandro – Abbiamo pensato ai bambini e alle famiglie che frequentano il reparto, per aiutarli a far volare il tempo con la fantasia”.

La donazione è stata accolta con entusiasmo dall’équipe del reparto, diretta da Claudio Cavalli, che ha ringraziato la coppia ricordando come la cura passi anche attraverso gesti di questo tipo.

