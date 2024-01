Primi nomi per la futura lista civica “Novità a Cremona”. Sono stati presentati mercoledì sera dal promotore del progetto politico, Alessandro Portesani, un primo gruppo di sei persone con diverse esperienze, molte delle quali in campo sociale, che è poi il mondo da cui proviene lo stesso Portesani.

Il resto del gruppo verrà presentato nei prossimi giorni. Il volto forse più conosciuto in città è quello di Cristiano Beltrami, 52 anni, responsabile di impresa sociale, esperto nella gestione delle emergenze, già giudice onorario Tribunale dei Minorenni di Brescia.

Ci sono Maurizio Dossena, 48 anni, responsabile commerciale; Enzo Gaboardi, 55 anni, auditor Sistemi di Gestione; Gianluca Gambarotti, 41 anni, IT manager, esperto in trasporto pubblico locale e professionista nel settore cybersecurity; Giovanni Merlini, 41 anni, atleta paralimpico, psicologo e psicoterapeuta; Giacomo Vecchia, 45 anni, formatore e consulente, commerciante ed esperto di sicurezza sul lavoro; Ilaria Zotaj, 21 anni, studentessa in giurisprudenza.

