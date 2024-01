Un momento di analisi, di riflessione, di definizione di prospettive per portare Cremona e la sua provincia nel futuro. È questo l’obiettivo delle Assise Generali dell’Economia del Territorio che lunedì 5 febbraio (a partire dalle 13) riunisce a CremonaFiere il territorio cremonese e i suoi principali attori.

Una giornata di lavoro articolata con cinque tavoli tematici prima del momento plenario di condivisione. I tavoli tematici interattivi su cui si concentreranno le riflessioni di Assieme (l’unione delle Associazioni di Categoria del territorio provinciale), Camera di Commercio di Cremona e “ATS Io ci CRedo per l’attuazione del Masterplan 3C” intendono focalizzare problemi, potenzialità, prospettive. Dal momento di condivisione finale emergeranno anche le indicazioni per i prossimi passi.

Si tratta di un’iniziativa “cruciale per il progresso economico della provincia di Cremona”, come spiegano gli organizzatori e che “offre un’opportunità senza precedenti per moltiplicare il sapere e sfruttare l’intelligenza collettiva a favore dello sviluppo economico locale”.

Il programma prevede, dopo l’apertura, una presentazione sull’andamento delle attività dell’ATS Io ci CRedo e quindi quella dell’analisi socio – economica territoriale, fornendo inoltre delle preziose indicazioni di posizionamento e benchmark rispetto ad altri territori.

Il focus con i cinque tavoli tematici, ognuno dei quali guidato da un coach si concentrerà su “Cluster e specializzazioni attuali e prospettiche del territorio”, “Rinforzare l’ecosistema imprenditoriale”, “Attrazione e formazione di giovani talenti”, “Competitività economica e progresso sociale – sfide e connessioni” e “Turismo, identità e destination management del territorio” a cura del Prof. Fernando G. Alberti e della Prof.ssa Federica Belfanti di Strategique.

A conclusione dei lavori dei tavoli tematici – come dicevamo – seguirà un momento plenario con la condivisione dei risultati ottenuti durante i tavoli, un dibattito e le conclusioni che “potranno andare a guidare i prossimi passi per lo sviluppo del nostro territorio provinciale”, secondo gli intenti dei promotori.

Anche CremonaOggi e Cremona1 seguiranno da vicino questo momento strategico: stasera, mercoledì 31 gennaio, alle 21.00 sul canale 19 nella trasmissione “La Piazza” verranno anticipate le principali direttrici lungo le quali si muoverà il dibattito, con ulteriori approfondimenti nei giorni che precederanno le Assise.

