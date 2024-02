Un momento di confronto sulla scuola che cambia per fronteggiare le complesse sfide educative del nostro tempo. Sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nel Salone Bonomelli del Seminario Vescovile di Cremona (via Milano, 5), è in programma la tavola rotonda “La scuola, radice del futuro”.

Promosso dal Liceo Vida, l’incontro sarà aperto al pubblico con l’obiettivo di fornire spunti di riflessione preziosi per genitori e docenti: dalla rivoluzione digitale ai cambiamenti dell’adolescenza, lo scenario attuale impone strategie didattiche innovative, capaci di connettere il sapere della scuola a quello della società.

Nel corso della mattinata interverranno, per il Liceo Vida, la preside Roberta Balzarini, il rettore del Seminario e docente di Lettere don Marco D’Agostino e il vicepreside del Liceo Classico e docente di Greco e Latino Gianluca Mete.

Ad arricchire il dibattito, le testimonianze dell’incaricato diocesano per la Pastorale giovanile don Francesco Fontana e della ricercatrice Elena Mosa, esponente dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, l’ente ministeriale che ha premiato il Liceo Vida quale ‘’scuola capofila’’ a livello nazionale per l’innovazione didattica.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Gianluca Corbani.

