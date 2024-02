Serata di presentazione e di confronto politico per il nuovo circolo di Fratelli D’Italia nel comune di Castelleone, presentato ufficialmente al Teatro Leone. Giovedì sera, davanti ad una cinquantina di persone, il Senatore Renato Ancorotti e il consigliere regionale Marcello Ventura hanno risposto alle domande del moderatore Andrea Arco, parlando delle problematiche principali del territorio regionale e provinciale.

Dopo l’introduzione da parte del responsabile del circolo, e consigliere comunale, Vincenzo Milanesi, il quale ha fatto luce sulla crescita di FDI a Castelleone, i due ospiti hanno preso la parola rispondendo su alcuni temi che tengono banco nella provincia di Cremona.

Ventura ha esposto il problema del tasso d’inflazione, che permette di avere pochi margini di manovra a livello nazionale e, di conseguenza, sul piano regionale. Oltre a questo, il presidente provinciale ha ricordato quanto sia fondamentale la rinaturazione del Po per poterlo sfruttare completamente anche a livello commerciale. Prima però, sono necessari due step: dragazione e bacinizzazione, inseriti nel progetto iniziale dell’AIPO.

Il Senatore Ancorotti, invece, ha concentrato il discorso sul piano imprenditoriale: “Ci sono tante eccellenze nascoste in Italia. Queste però fanno fatica ad emergere a causa di un sistema che non le valorizza. Sul nostro territorio ci sono quattro grandi potenzialità come la musica, la cosmesi, la meccanica e l’agroalimentare. Il nostro obiettivo è quello di aiutare queste realtà – ha spiegato Ancorotti – Il nostro paese ha un sommerso di Made in Italy che deve uscire allo scoperto e dev’essere supportato: sarà il futuro dell’Italia. Priorità del Governo su Cremona? Non ne ho sentite. Dovremo usare le nostre forze ed essere efficienti. Perché ci sono lavori sul territorio non ancora terminati e portati troppo per le lunghe”.

Il senatore, infatti, ha fatto cenno alla Paullese e alla tangenzialina di Crema: la prima è in fase di lavorazione nel medio-lungo periodo; mentre il progetto nel cremasco non è ancora partito a causa di impedimenti. Problemi territoriali sottolineati anche da Ventura, riferendosi alla sicurezza di Soresina, al nodo infrastrutture di Casalmaggiore e un comune di Castelleone ancora troppo indietro rispetto alle potenzialità che può fornire.

Infine, il consigliere regionale ha accennato anche alle elezioni amministrative: “Questo circolo è importante in vista anche del periodo elettorale che ci attende. – spiega Ventura – Su Castelleone non abbiamo presentato ancora nessun candidato, ma ci sarà la ricandidatura di quello uscente”.

