Piano Mattei, Tronchetti Provera “Importante farlo con contributo Ue”

MILANO (ITALPRESS) – Il piano Mattei “sarebbe importante farlo anche con un contributo europeo. Italia Africa è fondamentale. Non abbiamo materie prime, abbiamo bisogno di avere un rapporto costruttivo, non dobbiamo subire un immigrazione che è terribile per le persone che sono costrette a fare questi viaggi”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo del gruppo Pirelli, intervenendo durante la sesta edizione du “La Ripartenza, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, in corso al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano. “Se diamo del lavoro costruiamo professionalità e possiamo avere delle capacità di lavoro formate per le esigenze che abbiamo avere noi. Quindi è un interesse di tutti”, ha proseguito Tronchetti Provera. (ITALPRESS)

xp2/trl/gsl