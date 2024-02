Raid Usa in Iraq e Siria, risposta a attacco contro base in Giordania

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno iniziato a sferrare attacchi di rappresaglia contro bersagli in Iraq e Siria. A riferirne è la Cnn. Non ci sono notizie immediate sull’obiettivo degli attacchi.

Sei giorni fa, un attacco con droni ha ucciso tre soldati americani in una base in Giordania. Gli Stati Uniti hanno accusato dell’attacco le milizie sostenute dall’Iran in Iraq.