Volvo FH Aero, un pieno di tecnologia

ROMA (ITALPRESS) – Ridurre consumi ed emissioni, offrendo una qualità di vita migliore a bordo. Volvo Trucks riassume così la filosofia del suo nuovo FH Aero. Il design adesso è più aerodinamico e consente risparmi del 5% nei consumi rispetto al modello precedente. Un risultato ottenuto allungando il frontale di 24 centimetri ed eliminando gli specchietti retrovisori, sostituiti da due telecamere ad altissima definizione collegati ai monitor interni. Il sistema Camera Monitor System ha anche un impatto positivo in condizioni di pioggia e buio, ma anche sotto la luce solare diretta e durante la guida in galleria. Quattro le versioni, compresa una a gas e una full electric. Migliorato il confort a bordo, dalla postazione di guida ai software disponibili. Presenti un forno a microonde e prese elettriche USB-C integrate. Moltissimi i sistemi di sicurezza. I freni a disco “drag-free” sono senza frizione parassita e brevettati Volvo e migliorano la capacità di frenata, riducendo consumo energetico e emissioni. Tra i motori termici prima volta per il nuovo D17 omologato Euro 6 con potenza massima di 780 CV e 3.800 Nm e 17 litri di cilindrata. La nuova serie debutterà tra quest’anno e il prossimo.

xb8/tvi/gtr