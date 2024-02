Mattinata di confronto al Seminario Vescovile di Cremona con la tavola rotonda sul tema “La scuola, radice del futuro”, promossa dal Liceo Vida con numerosi ospiti del panorama didattico e diocesano. L’obiettivo era fornire a genitori e insegnanti presenti in sala spunti di riflessione utili ad affrontare le complesse sfide educative dell’epoca contemporanea.

È fondamentale infatti scegliere strategie al passo con i tempi, che siano capaci di connettere il sapere della scuola con quello della società come ha sottolineato Don Marco d’Agostino, Rettore del Seminario e Docente di Lettere. Il Liceo Vida ad esempio ha adottato strategie innovative, quali la riorganizzazione dell’orario delle lezioni attuata dopo la pandemia e tuttora in vigore; ne ha parlato la Dirigente Scolastica Roberta Balzarini.

Occorre poi fare rete tra istituzioni, per formare gli studenti sotto il profilo sia scolastico sia umano come ha spiegato Don Francesco Fontana, Incaricato diocesano per la Pastorale Giovanile. Il servizio di Federica Priori

