A Cremona Solidale l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Sociale Cremonese. L’Assemblea ha visto la presenza del nuovo Direttore Generale di A.S.S.T. Cremona, Ezio Belleri, del Direttore socio sanitario, Angelo Garavaglia e della Direttrice del distretto A.S.S.T., Valentina Brunelli.

Il D.G. Belleri ha salutato personalmente uno ad uno i numerosi sindaci presenti alla riunione, mostrandosi sin da subito disponibile e vicino ai rappresentanti del territorio cremonese. Belleri nel suo discorso ha sottolineato come sarà importante lavorare tutti “insieme” sulle principali questioni del territorio: la coesione territoriale è un fattore fondamentale di successo in un triennio che si prospetta ricco di impegni. Il nuovo Direttore Generale di A.S.S.T. Cremona ha ricordato i primissimi incontri avuti in questi giorni con alcuni sindaci sulle problematiche della carenza di medici di famiglia e pediatri, inoltre ha annunciato per febbraio una seduta della Conferenza dei Sindaci del Distretto per un primo inquadramento della situazione.

Belleri, inoltre, ha rimarcato come il sistema sociosanitario cremonese presenti caratteristiche di assoluto rilievo nel panorama del territorio e svolga una funzione molto importante per l’intera comunità, così come rilevante appare la presenza del Terzo Settore, supporto cruciale per gli abitanti del territorio.

Di seguito ha preso la parola il Direttore sociosanitario, Angelo Garavaglia, che ha sottolineato come per il futuro sarà importante puntare sullo sviluppo di una rete di servizi di prossimità che possa andare incontro alle esigenze dei cittadini in modo diffuso sul territorio, offrendo così alternative “appropriate” al ricovero ospedaliero.

A conclusione dell’Assemblea i sindaci dell’Ambito Sociale Cremonese hanno approvato all’unanimità il nuovo contratto di servizio 2024-26: lo strumento che esplicita e rende trasparenti i rapporti tra i 48 Sindaci e la “loro” Azienda Sociale per le politiche di welfare sociale territoriale.

