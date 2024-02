Buona riuscita dell’evento con cui giovedì 1 febbraio la Pro Loco ha celebrato la Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali, istituita nel 2013 dall’UNPLI, e i giorni della merla, quelli più freddi dell’anno, almeno secondo la tradizione. Protagonisti della serata i cantori “Kei ke resta de Stagn”, formatosi nel 1990, il Gruppo di Canto Popolare di Cremona, nato nel 2017 all’interno di un progetto cofinanziato dal Comune, con l’accompagnamento di una rappresentanza del Gruppo di Musica Popolare del Museo Cambonino, nato nel 2011 sotto la guida di Sergio Lodi per riunire mandolinisti di provenienze diverse e ricercare repertori di inizio Novecento.

Ha introdotto la serata il Presidente della Pro Loco, Francesco Generali, che ha sottolineato l’importanza di mantener vive le tradizioni (“sono la nostra cultura”) nella speranza che anche i giovani le apprezzino. Non poteva mancare il suo ricordo di Franco Boschi e Franco Barbisotti, due volontari, recentemente scomparsi, che si erano impegnati per molti anni per la comunità grumellese. Poi ha preso la parola Simona Maffini, direttrice artistica del gruppo Canto popolare di Cremona, che ha spiegato dettagliatamente il senso dell’evento: “Vogliamo onorare la giornata nazionale del dialetto (17 Gennaio) con canti prevalentemente dialettali, importanti per la memoria sociale e culturale del nostro territorio. Oggi è l’ultimo dei giorni della merla e i canti proposti, che costituiscono un atto propiziatorio di quei tempi, ne celebrano la tradizione le cui radici affondano in un lontano passato.” Numeroso e caloroso il pubblico presente nella Sala Conferenze di Cascina di Castello: applausi ai cantori e chiacchiere finali con amici e conoscenti intorno al tavolo del rinfresco. Soddisfatta per esser riuscita a rispettare la tradizione, la Pro Loco dà appuntamento a domenica 11 quando nel pomeriggio ci sarà la sfilata di Carnevale.

