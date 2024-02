Giornata aperta al pubblico, quella di domenica 4 Febbraio, per la Bit (Borsa Internazionale del

Turismo) in corso a Milano – Allianz MiCo (si chiude martedì 6 febbraio), dove il Comune di Cremona è presente con un proprio desk all’interno dello stand di Regione Lombardia.

“Un’edizione tornata ai numeri pre pandemia”, spiega l’assessore al Turismo Barbara Manfredini, impegnata per tutta la giornata al desk insieme alla responsabile del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica, Paola Milo.

“Essere in BIT è importante e soprattutto proficuo – aggiunge Manfredini -. Abbiamo organizzato una fitta agenda che permette di incontrare diversi tour operator e molti operatori, tra quelli consolidati e tra le realtà di nicchia.

“Tra oggi, domani e dopodomani abbiamo un’agenda che al momento conta venti contatti con operatori turistici e associazioni del turismo.

Ma oggi abbiamo incontrato anche tantissimi visitatori interessati alla città, alla musica in primis ma anche al settore del turismo green, con particolare attenzione al cicloturismo e alle attività legate al fiume. Abbiamo illustrato la bellezza delle nostre chiese, palazzi, gli itinerari del gusto, che non possono mancare, e a proposito di questo abbiamo presentato la prima delle proposte in calendario quest’anno, il Bontà che si svolgerà a CremonaFiere dal 24 febbraio. Senza dimenticare l’offerta del nostro Sistema museale, le stagioni del teatro Ponchielli e le iniziative del Museo del Violino”.

Turisti che cercano sempre più le “esperienze” oltre alla bellezze artistiche e la curiosità per come nascono i violini e per la musica in generale rappresenta ancora il maggiore fattore di attrazione di Cremona.

La destinazione Cremona ormai è riconosciuta come città d’arte e cultura, capitale della liuteria, ma anche delle eccellenze agroalimentari e del turismo slow, segmento questo ultimo in forte crescita che permette di riscoprire la città e il suo territorio con i tempi lenti della bicicletta e della navigazione fluviale.

Una proposta che ben si integra nell’edizione 2024 della BIT nell’ambito della quale, tra l’altro, è stata presentata Lombardia Style, il network delle eccellenze lombarde. Un trademark, voluto da Regione Lombardia, che identifica e certifica il meglio della produzione e della creatività made in Lombardia e un progetto di marketing territoriale che promuove tutte le eccellenze della regione.

La BIT vede centinaia di buyer altamente profilati provenienti da tutto il mondo, con presenze particolarmente numerose da USA, Argentina, Canada, Spagna, Francia, Germania e Austria. Tra i mercati più rappresentati da segnalare Polonia, Brasile, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Paesi Bassi.

Espositori e buyer focalizzano la loro attenzione su esperienze nuove e originali, dimostrando che la voglia di rilancio del settore è tanta, confermata dall’arrivo e dal ritorno di molti grandi nomi tra i maggiori player della filiera.

All’inaugurazione di oggi hanno partecipato insieme allo staff delle città lombarde, anche il governatore Fontana e l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali.

© Riproduzione riservata