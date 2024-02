Si è appena conclusa la sessione invernale del calciomercato, che ha visto la Cremonese grande protagonista in Serie B. Il direttore sportivo grigiorosso Simone Giacchetta ha fatto il bilancio in conferenza stampa. Pochi innesti, ma mirati e condivisi con l’allenatore che hanno aumentato la qualità della rosa.

“Certe scelte sono state fatte proprio perché il nostro è un campionato di grande ripresa dopo un inizio molto lento – ha spiegato Giacchetta -. Siamo riusciti con il cambio di allenatore a invertire la rotta e ad essere di nuovo protagonisti in questa corsa per il massimo obiettivo per cui, condizionati anche dalla lista e dal numero degli over, abbiamo pensato subito a fare delle uscite per fare spazio a delle entrate, dandoci la possibilità di fare degli inserimenti mirati, condivisi con l’allenatore secondo la sua idea di calcio e in base anche all’organico che avevamo”.

Tutti i reparti sono stati potenziati con gli innesti di Livieri, Marrone, Falletti e Johnsen. Proprio questi ultimi due hanno già fatto vedere di poter interpretare più ruoli. La strategia di mercato della Cremonese è stata proprio quella di condividere con Stroppa scelte che permettono al 3-5-2 di base di essere molto duttile e di poter cambiare a gara in corso.

“L’idea di calcio dell’allenatore non è proprio un 3-5-2 classico di una volta – commenta il ds Giacchetta -, ma è un 3-5-2 molto offensivo, perché noi abbiamo tanti giocatori nella metacampo avverasaria, quindi bisogna avere giocatori rapidi nell’uno contro uno, giocatori di qualità, giocatori che cambiano passo. Fondamentalmente noi giochiamo con una punta sola, perché non è neanche un 3-5-2. Noi giochiamo con una punta, che è sempre stato Coda, e poi tanti giocatori che ruotano sotto. Noi abbiamo bisogno di tanti giocatori abili nell’uno contro uno”.

