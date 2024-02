Comincia a entrare nel vivo la corsa verso le amministrative di Cremona: è infatti stata individuata la sede elettorale di Andrea Virgilio, che la settimana scorsa ha deciso di dare la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Cremona per il Pd. La sede è in largo Boccaccino al numero 40, ed è la stessa che aveva individuato Gianluca Galimberti 5 anni fa.

Questo spazio diventerà un punto di riferimento per i cittadini per avere informazioni sulla campagna e sui contenuti, sarà spazio di lavoro per collaboratori e sostenitori e sarà luogo di incontro e di relazioni.

Virgilio è attualmente vicesindaco della giunta Galimberti ed è esponente di lungo corso del Pd. In questi giorni si sono aperte le consultazioni da parte del segretario cittadino Roberto Galletti con i circoli cittadini, il circolo Po, il Ghilardotti, e il Duemiglia Cascinetto. Nella giornata di lunedì ci sarà l’incontro con il circolo Centro.

La candidatura di Andrea Virgilio è stata accolta dai circoli con favore. Venerdì si terrà l’incontro della direzione cittadina del Pd per ufficializzare il candidato sindaco. Nel frattempo sono iniziate anche le consultazioni del partito con gli ipotetici alleati.

Silvia Galli

