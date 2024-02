La strategia aziendale del marchio di abbigliamento Celio, di cui si stanno vedendo da mesi alcuni esempi in altre città italiane, arriva a produrre i suoi effetti anche a Cremona. Il punto vendita della galleria CremonaPo annuncia la chiusura il prossimo 25 febbraio; fino ad allora sarà smaltita la merce in saldo, mentre i capi della nuova stagione verranno progressivamente spostati negli altri negozi del gruppo. Della situazione si stanno interessando i sindacati di categoria.

Alle dipendenti è stato proposto il trasferimento in altri negozi ma, come altre volte si è visto in casi simili, risulta difficile per le lavoratrici raggiungere posti di lavoro distanti decine di km dalle famiglie.

Una chiusura che arriva dopo quelle già avvenute negli ultimi anni in diversi punti vendita in Italia. Lo scorso 30 novembre era successo al negozio di Trento; la primavera precedente in quelli di Genova e Sanremo; e prima ancora in Piemonte con la chiusura dello store di Grugliasco.

