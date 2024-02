In occasione del Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, sabato 10 febbraio, alle ore 11, al Civico Cimitero, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti del Comitato di Cremona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sarà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti Giuliano-Dalmati di tutte le guerre.

A seguire pronunceranno un breve intervento Tiziano Bellini, dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) di Cremona, e il sindaco Gianluca Galimberti.

Domenica 11 febbraio, alle ore 11, come da tradizione, sarà celebrata nella parrocchiale di Borgo Loreto, piazza Cappellani Militari Caduti, la Santa Messa in suffragio delle vittime delle foibe e degli esuli deceduti lontano dalle loro terre. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale interverrà l’assessora Barbara Manfredini.

Infine, dal 2 al 16 marzo verrà allestita nella Sala Alabardieri di Palazzo Comunale la mostra documentaristica dal titolo Il grande esodo da Fiume – Destinazione Cremona, a cura di Tiziano Bellini (ANVGD) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

