All’interno del progetto pedagogico ed educativo Il Tempo Ritrovato di Comune di Cremona e Rete degli Istituti Comprensivi di Cremona (capofila l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque), si stanno svolgendo con successo gli incontri con gli autori nelle scuole. Percorsi di confronto che danno l’opportunità a bambini, ragazzi ed insegnanti di dialogare con gli autori di libri letti in classe o autonomamente.

A gennaio sono state coinvolte 31 classi delle scuole secondarie di primo grado di Cremona, per un totale di oltre 620 alunni e alunne frequentanti le scuole Anna Frank, Vida e Virgilio. Gli autori protagonisti, Giuseppe Festa, Gabriele Clima e Marco Magnone, hanno affrontato tematiche importanti quali la disabilità, la gestione delle proprie emozioni, la guerra e l’equilibrio tra uomo e natura.

Gli incontri proseguiranno nel mese di aprile con Susanna Mattiangeli, autrice di libri per la scuola primaria, che incontrerà circa 200 bambini provenienti dalle scuole Manzoni, Cavatigozzi, Stradivari, Bissolati, Trento e Trieste e Realdo Colombo.

“Il ruolo della lettura – è la dichiarazione di Marcella Maffezzoni, referente del progetto Il Tempo ritrovato per l’Istituto Comprensivo capofila IC Cremona Cinque – è fondamentale nella formazione culturale ed umana dei bambini e dei ragazzi; la scelta di investire in queste attività nasce da una duplice riflessione: voler valorizzare l’alto livello della letteratura per ragazzi, spesso sottovalutata, e la necessità culturale e sociale di riportare il libro al centro dell’azione didattica ed educativa con la convinzione che la lettura sia strumento per lo sviluppo della fantasia, per la crescita emotiva, per lo sviluppo del pensiero critico e delle competenze di ascolto e di dialogo”.

Grazie al progetto Il Tempo Ritrovato, l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque, inoltre, ha donato alle scuole praticanti 320 libri degli autori coinvolti, libri che andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche.

© Riproduzione riservata