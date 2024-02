I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato il rifiuto di sottoporsi al test sugli stupefacenti da parte di chi guida un veicolo un uomo di 44 anni, con precedenti di polizia a carico.

Il pomeriggio del 5 febbraio, poco dopo le 17.30, una pattuglia della Radiomobile si trovava nella zona del quartiere Po e, in una via, ha notato un’auto a velocità sostenuta. Il conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha svoltato, ma i militari hanno deciso di fermare il mezzo ed effettuare il controllo.

Il 44enne alla guida mostrava chiari sintomi di alterazione, tenuto conto dell’atteggiamento e delle sue condizioni psicofisiche.

Valutato che non aveva bevuto alcolici, i militari hanno pensato che l’uomo avesse recentemente assunto degli stupefacenti. Per questo motivo, lo hanno invitato a recarsi con loro presso una struttura sanitaria per gli accertamenti clinici sull’uso di droghe, al fine di verificare il suo stato di alterazione. Ma l’uomo ha rifiutato categoricamente di seguire i militari presso l’ospedale e di effettuare i relativi test.

Di conseguenza, i militari della Radiomobile lo hanno denunciato per il rifiuto di eseguire gli specifici accertamenti e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata.

