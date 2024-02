A seguito delle affermazioni fatte a mezzo stampa da parte del candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Virgilio, dove ha promesso che il Fiume Po sarà una sua priorità nel caso di vittoria, ha replicato il Consigliere regionale di FDI, Marcello Ventura, che ha affermato: “L’attuale vicesindaco, Andrea Virgilio, ha promesso che, se sarà eletto sindaco, la valorizzazione del Grande Fiume sarà un suo pallino. Dispiace constatare, però, che l’attuale vicesindaco aveva promesso trionfalmente nell’estate scorsa la riapertura della Lanca Livrini che tutt’ora però non è stata realizzata e probabilmente non sarà mai portata a termine”.

“Infatti – spiega Ventura-, quell’intervento annunciato in pompa magna dall’attuale vicesindaco, non era altro che una proposta avanzata da AIPO e tale è rimasta. Inoltre, già nella “Revisione del Programma d’Azione” del 2022 era sparito ogni riferimento in merito a quest’opera e studiando il documento “Processo di revisione della proposta progettuale” emerge come a Cremona fosse previsto esclusivamente un intervento di abbassamento dei pennelli di navigazione e come pietra tombale agli annunci di Virgilio, nell’allegato 6.2 della “Tabella di sintesi degli interventi” alla voce riqualificazione delle lanche si trova una casella vuota. Nonostante ciò, l’attuale amministrazione nei due anni successivi ha imperterritamente millantato questa imminente opera, dunque o siamo di fronte ad un’incredibile svista oppure davanti all’evidente volontà di prendersi gioco della buona fede dei cittadini”

“Mi pare evidente – conclude Ventura- che Virgilio abbia iniziato la campagna elettorale nei peggiori dei modi, perseverando nel raccontare le solite promesse faraoniche, nel medesimo stile dell’attuale amministrazione, senza poi però ottenere ritorni concreti nella realtà”-.

