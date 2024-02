Commercio, Bella “Combattere la desertificazione dei centri urbani”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati sono in peggioramento: il commercio al dettaglio in sede fisica si riduce del 20%, quindi 1 impresa su 5 in 11 anni è scomparsa e questo riduce il livello di servizio commerciale alla cittadinanza. Questa riduzione media del 15% in termini di densità si distribuisce sulle nostre città in maniera fortemente eterogenea con il Sud che tiene un po’ meglio, anche grazie alla crescita di B&B, alberghi e ristoranti, mentre ci sono le altre aree che perdono anche il 30%”. Lo afferma il direttore del Centro Studi di Confcommercio, Mariano Bella, a margine della presentazione dell’analisi “Demografia d’impresa nelle città italiane”, realizzata in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.

xb1/sat/gtr