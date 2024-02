Epatite C: per fare lo screening basta un prelievo e non serve l’impegnativa. Destinato ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989, è gratuito e si può fare nei punti prelievo ospedalieri di Cremona e Oglio Po, oppure in uno dei sette centri convenzionati sul territorio cremonese e casalasco (qui la lista completa www.asst-cremona.it/punti-prelievo).

«Per il virus HCV non esiste un vaccino, per questo la prevenzione è fondamentale», spiega Antonella Laiolo, direttore della Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive. «Per verificare se si è entrati in contatto con il virus basta un semplice prelievo del sangue. A questo proposito, l’ASST di Cremona aderisce al programma di screening gratuito promosso dalla Regione Lombardia».

VUOI SAPERNE DI PIÙ? ALL’HUB VACCINALE PUOI RICEVERE INFORMAZIONI

All’Hub vaccinale di via Dante 134 a Cremona gli operatori sanitari e i volontari dell’associazione “Siamo noi” sono a disposizione per fornire informazioni sullo screening HCV (epatite C) e consegnare i moduli necessari da compilare prima di sottoporsi al prelievo del sangue (informativa privacy e consenso informato).

Dal 12 febbraio 2024 aderiscono all’iniziativa anche i Centri vaccinali di Casalmaggiore (via Sandor Petofi 4) e Soresina (polo sanitario “Nuovo Robbiani”, via Inzani 4).

VUOI FARE IL TEST? RIVOLGITI AL PUNTO PRELIEVI PIÙ VICINO A TE

Per accedere direttamente allo screening, basta recarsi in uno dei punti prelievo convenzionati. Il test per l’epatite C può essere effettuato anche nel contesto di esami del sangue di routine, senza costi aggiuntivi: al momento dell’accettazione è sufficiente richiedere all’operatore di inserirlo tra gli esami da eseguire. L’esito del test verrà consegnato insieme agli altri risultati; nel caso fosse positivo, il cittadino verrà contattato per effettuare un ulteriore accertamento.

HCV, NEMICO SILENZIOSO

L’epatite C è un’infiammazione del fegato causata da un virus. L’infezione acuta è quasi sempre asintomatica ed evolve in modo silente per anni fino a cronicizzarsi, causando insufficienza epatica, cirrosi o tumore del fegato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.asst-cremona.it/screening-epatite-c-hcv

