Dal parchetto di via Sesto di fianco al Politecnico torna a levarsi la protesta per le condizioni in cui versa l’area cani, a cominciare dalla recinzione troppo bassa e in più punti danneggiata e bucata. Inoltre non sufficientemente alta da impedire ai cani di scavalcarla e di correre verso la zona dei giochi per bambini e la strada, come accaduto diverse volte e anche qualche giorno fa. Una rete che raggiunge all’incirca l’altezza dei bambini più piccoli e quindi ritenuta molto pericolosa.

Una situazione non nuova di cui è stato più volte informato senza successo il Comune.

I frequentatori lamentano inoltre l’assenza di una fontanella per abbeverare i cani che vanno a bere a quella al di fuori dell’area, utilizzata dalle persone, e il fatto che il raccoglitore delle deiezioni non viene svuotato con regolarità.

Insomma, una serie di lamentele che si sommano a tante altre – in primis quelle riguardanti il traffico – che il comitato di quartiere ha fatto presente all’amministrazione comunale.

