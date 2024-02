ROMA (ITALPRESS) – “Boppone” è la parola più usata sui social per commentare il Festival di Sanremo. In questi giorni è stata utilizzata per indicare una canzone che piace subito, appena dopo il primo ascolto. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parla in questo nuovo servizio.

