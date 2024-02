Visita al carcere di Ca’ del Ferro questa mattina da parte di una delegazione composta dai Radical, guidata da Vittoria Loffi e amministrazione comunale, con il vicesindaco Andrea Virgilio e il presidente del consiglio comunale Paolo Carletti. Una struttura dai noti problemi di sovraffollamento e con molti detenuti con problemi di tossicodipendenza che rendono la situazione potenzialmente esplosiva.

“E’ importante continuare a garantire un presidio costante di attenzione – ha detto Virgilio -. Oggi siamo qui con i Radicali ma anche come istituzioni, con il presidente del consiglio comunale che in questi mesi si è mosso, organizzando tra l’altro una seduta proprio qui lo scorso marzo. Nostro compito è di monitorare il percorso e cercare un’interlocuzione con il Ministero che finora è stata- diciamo così – piuttosto tenue. Nostro obiettivo è continuare a sollecitarli rispetto ai nodi strutturali di questa realtà”.

Il Consiglio comunale di marzo, in carcere, ha espresso un indirizzo chiaro contenuto in un ordine del giorno: tra le richieste, quella di “sollecitare un tempestivo intervento del Ministero della Giustizia -Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria” per far fronte a problematiche come la carenza di personale del carcere e le scarse condizioni manutentive.

Chiesto inoltre un impegno per “aumentare le opportunità lavorative dei detenuti per il loro pieno reinserimento sociale”, ma anche per “mettere in campo alcune azioni e favorire contatti con altri enti o istituzioni private finalizzate a realizzare attività formative e ricreative”.

Tra le proposte portate sul tavolo, infine, anche quella di istituire un gruppo di lavoro per “attivare azioni concrete tese ad affrontare le problematiche che di volta in volta emergono”.

La visita di oggi è avvenuta in concomitanza con l’iniziativa dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, che a inizio gennaio ha indetto uno sciopero della fame che ha come capofila la Presidente Rita Bernardini e l’Onorevole Roberto Giachetti, per “affermare con forza e con la forza della verità le drammatiche condizioni di vita negli istituti di pena in Italia e dialogare con i rappresentanti istituzionali che hanno potere di intervento rispetto alla piaga del sovraffollamento delle carceri ed all’urgente e indifferibile problema delle carenze di personale di ogni professionalità”.

