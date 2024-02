Lombalgia, Magi “Medicina generale al centro del processo di cura”

PALERMO (ITALPRESS) – Nella cura della lombalgia “il medico di medicina generale è al centro, è in grado di attivare correttamente la rete degli specialisti e dell’assistenza territoriale, per una patologia molto particolare e a volte di difficile inquadramento”. Lo afferma il presidente di Nusa Servizi, Massimo Magi, a margine del convegno “La comunità di pratica come esperienza di successo di integrazione ospedale-territorio, nella gestione del paziente con lombalgia in regione Sicilia”, che si è svolto nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.

