Oltre 150 bambini del Minibasket della Vanoli Young per una volta hanno lasciato l’abbigliamento sportivo e indossato i costumi di carnevale per fare festa insieme ai loro allenatori ed educatori.

Divisi in 4 squadre secondo le categorie a cui appartengono (pulcini, scoiattoli, pink e aquilotti) hanno vissuto il pomeriggio al Cremona Po superando le prove della caccia al tesoro organizzata dalla società biancoblù e in particolare dal responsabile del Minibasket, Marco Tempesta e dall’Ufficio Marketing e comunicazione con in prima linea il responsabile Roberto Spagnoli.

Tante attività che hanno coinvolto tutti i piccoli che hanno vissuto un’ora e mezza di gioco lungo la galleria del centro commerciale vivendo il carnevale in allegria prima delle premiazioni e della merenda offerta dai partner Vanoli. Gran finale al cinema con la proiezione del film “Il fantasma di Canterville”. mc.copp

© Riproduzione riservata