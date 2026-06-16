La vicenda manifesto pro vita serva a stimolare approfondimenti

Come lista civica Fare Nuova Cremona Attiva, nella quale convivono e dialogano sensibilità culturali, civiche e religiose, sentiamo il dovere di offrire il nostro contributo al dibattito cittadino nato in seguito alla rimozione del manifesto delle associazioni pro-vita presso l’Ospedale di Cremona.

Lo facciamo rifiutando contrapposizioni ideologiche e strumentalizzazioni politiche su temi tanto delicati, nella convinzione che la nostra comunità sia sufficientemente matura per affrontare questioni etiche complesse attraverso il confronto, l’ascolto reciproco e il rispetto delle diverse sensibilità.

Condividiamo il richiamo espresso dal Sindaco Andrea Virgilio alla necessità di mettere al centro la persona, la dignità delle donne e il ruolo dell’ospedale come luogo di cura, assistenza e accompagnamento. Allo stesso tempo riteniamo che una società autenticamente democratica e pluralista debba garantire spazio anche a chi, nel rispetto delle persone e senza alcuna forma di pressione o aggressività, propone una diversa visione della maternità, della vita nascente e delle possibili alternative all’interruzione volontaria della gravidanza.

Per noi la vita va difesa sempre e ovunque, a 360 gradi. Va difesa nella tutela della maternità e della vita nascente, ma anche quando ci interroghiamo sulle sofferenze, sulle fragilità e sulle condizioni che spesso accompagnano scelte personali così difficili. Per questo crediamo che il tema non possa essere ridotto a una contrapposizione tra schieramenti politici.

Le questioni etiche appartengono anzitutto alla coscienza delle persone. Sono temi sui quali ciascuno può maturare convinzioni differenti e profondamente radicate, che meritano rispetto anche quando non coincidono con quelle degli altri. Per questo riteniamo che non debbano essere utilizzate come terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, perché il rischio è quello di allontanare l’attenzione dalle persone direttamente coinvolte.

Riteniamo inoltre opportuno ricordare che in Italia la Legge 194 rappresenta il quadro normativo di riferimento in materia di interruzione volontaria della gravidanza. Una legge che ha cercato di trovare un punto di equilibrio tra la tutela della maternità, i diritti delle donne e la protezione della vita umana fin dal suo inizio. I professionisti sanitari e le strutture ospedaliere operano quotidianamente nel rispetto di questa normativa, garantendo informazione, assistenza e accompagnamento alle persone coinvolte.

Per questo comprendiamo le ragioni di chi ritiene che un luogo particolarmente sensibile come l’ospedale debba mantenere una posizione di equilibrio e neutralità istituzionale.

Allo stesso tempo comprendiamo anche chi ritiene importante che le associazioni che operano nel sostegno alla maternità possano far conoscere la propria attività e i percorsi di aiuto che mettono a disposizione delle donne che vivono gravidanze difficili o inattese.

Molte associazioni del volontariato, presenti anche sul nostro territorio, svolgono infatti un lavoro prezioso di ascolto, sostegno materiale e accompagnamento. Crediamo che queste realtà possano rappresentare una risorsa per la comunità e che il loro contributo possa trovare forme adeguate di valorizzazione nel pieno rispetto delle istituzioni, delle persone e delle norme vigenti.

In questa vicenda intravediamo quindi elementi di valore in entrambe le posizioni emerse nel dibattito pubblico: da un lato la tutela della serenità, della riservatezza e della funzione di cura dell’ospedale; dall’altro il riconoscimento del ruolo svolto dalle associazioni che promuovono il sostegno alla maternità e alla vita nascente.

Più che continuare a discutere di un manifesto, riteniamo però utile cogliere questa occasione per aprire una riflessione più ampia sui temi dell’educazione all’affettività, delle relazioni, della responsabilità, della genitorialità consapevole e del sostegno alle famiglie.

Per questo proponiamo che la nostra comunità promuova momenti pubblici di confronto, approfondimento e dialogo che coinvolgano scuole, famiglie, associazioni, operatori sanitari, educatori, giovani e realtà del Terzo Settore che già oggi lavorano su questi temi. Crediamo che la conoscenza, l’informazione e il confronto siano strumenti molto più efficaci delle contrapposizioni per costruire una maggiore consapevolezza individuale e collettiva.

Riteniamo inoltre che questa riflessione debba essere portata anche ai livelli istituzionali sovracomunali, coinvolgendo Provincia, Regione e Parlamento, affinché possano essere sostenute e sperimentate azioni educative e formative capaci di accompagnare le nuove generazioni nella costruzione di relazioni sane, responsabili e rispettose.

Una comunità democratica non teme il confronto delle idee: lo accoglie, lo tutela e ne fa uno strumento di crescita comune. Il dialogo, l’ascolto, il rispetto reciproco e la capacità di tenere insieme opinioni diverse rappresentano da sempre il tratto distintivo di Fare Nuova Cremona Attiva, una realtà nella quale convivono anime differenti accomunate dalla volontà di costruire una città più coesa e più attenta alle persone.

Ci auguriamo quindi che questa vicenda possa chiudersi senza ulteriori contrapposizioni, trasformandosi in un’opportunità per promuovere un confronto autentico e costruttivo. Una comunità forte non elimina le differenze, ma le mette in dialogo, nella consapevolezza che la dignità della persona, il rispetto della vita, la libertà di coscienza e il bene comune debbano sempre rappresentare il punto di incontro tra sensibilità diverse.

© Riproduzione riservata