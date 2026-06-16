“Shopping d’estate”: il 23 giugno torna il Made in Italy a palazzo Guazzoni Zaccaria

Tra affreschi secolari e il fascino silenzioso di un magnifico chiostro, palazzo Guazzoni Zaccaria si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile dedicato allo stile e alla ricerca. Il prossimo martedì 23 giugno, dalle ore 16:00 alle 22:00, lo storico palazzo cremonese aprirà le sue porte per sei ore di shopping esclusivo ad ingresso gratuito, proponendo una selezione di pezzi unici a prezzi speciali pensati unicamente per l’occasione.

L’evento si svilupperà in corso Pietro Vacchelli 60, attorno al suggestivo chiostro della dimora, ormai simbolo di ospitalità e cultura per la città. In questo contesto d’eccezione, la moda si fa esperienza e lo shopping si trasforma in un percorso sensoriale tra bellezza architettonica e alto artigianato. È in questa cornice che lo stilista Alberto Zambelli e l’imprenditore Roberto Parolini Zambelli aprono le porte dell’headquarter e dell’intero palazzo per una giornata che celebra il talento e il saper fare italiano.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire una selezione curata di collezioni di abbigliamento e accessori 100% Made in Italy, firmate da designer indipendenti di spicco: Alberto Zambelli, con le sue creazioni sartoriali e l’essenzialità delle linee contemporanee; Alabama Muse, con i suoi sofisticati e fluidi abiti estivi in seta; Thot Gioielli, con bijoux scultura dal fascino senza tempo e di straordinaria manifattura; TVL | TheVerticaLine, con sneakers all’avanguardia che fondono tecnologia avanzata e design urbano.

Con questa iniziativa, Alberto Zambelli prosegue con determinazione il proprio percorso di valorizzazione e supporto delle realtà indipendenti del Made in Italy, creando sinergie e offrendo al pubblico l’accesso a capi e accessori esclusivi a un prezzo speciale.

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