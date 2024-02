Incontri, masterclass e concerti, che spaziano dall’approfondimento dei grandi concerti romantici all’affinamento delle competenze orchestrali, con un focus sulla ricerca del suono nel repertorio violinistico: ecco gli elementi della Stauffer Violin Week promossa dall’Accademia Stauffer di Cremona, per offrire ai giovani talenti degli archi la possibilità di studiare con artisti di fama internazionale.

Oltre a M° Salvatore Accardo, docente titolare del corso di alto perfezionamento in violino, convergono in questi giorni nella città di Stradivari i violinisti Vadim Repin, Marco Rizzi e Roman Simovic, ciascuno con un focus specifico; Rizzi ad esempio propone la masterclass “Parlare con il suono, da Bach al Ventesimo secolo”. Entusiasti gli allievi, fra cui Giulia Cellacchi 19 anni di Latina. “Oltre allo studio con i docenti, fra gli aspetti più interessanti dell’Accademia c’è che si entra in contatto con studenti da tutto il mondo – racconta Cellacchi – quindi spesso nascono collaborazioni e progetti anche a lungo termine”.

