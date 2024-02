Sono rimasti stabili i contratti di locazione dei monolocali in provincia di Cremona nel primo semestre 2023 rispetto al secondo del 2022, mentre aumentano bilocali (+2,3%) e trilocali (+4,4%).

È quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha analizzato 30 comuni della nostra provincia per quanto guarda gli affitti di queste tipologie di abitazioni.

In Lombardia le variazioni maggiori si sono registrate a Brescia e Sondrio per quanto riguarda i monolocali (+5,1% e -8,3%), mentre per i bilocali Pavia cresce del 5,5%, con Lecco, Lodi e Sondrio invariati. +5%, invece, proprio a Sondrio per i tricolori, mentre a Lodi e Lecco non si registrano variazioni.

In provincia di Cremona, il costo medio, secondo il campione analizzato e relativo al primo semestre del 2023, è di 311,76 euro per i monolocali, 390,13 per i bilocali e 442,22 per i trilocali.

Sotto la media la città di Cremona che ha un costo medio che va dai 300 delle abitazioni con un solo locale ai 425 euro della più grande presa in considerazione, passando per i 362,5 dei bilocali.

Crema, invece, ha un dato leggermente più basso sui monolocali (290 euro di media), ma più elevato nelle altre due tipologie di casa (rispettivamente 405 e 505 euro).

Non si tratta in ogni caso dei canoni più elevati: per quanto riguarda monolocali e bilocali il costo più alto è a Pandino (rispettivamente 400 e 480 euro), mentre a Crema (zona via Cavour) si arriva a 600 euro medi per un trilocale.

A Palazzo Pignano (monolocale a 200 euro di media) e Volongo (250 euro medi e 280 euro medi rispettivamente per un bilocale e un trilocale).

