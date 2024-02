Caos nella serata di domenica in via Ghinaglia, in prossimità di un bar dove veniva trasmessa la finale di Coppa d’Africa, tra Costa d’Avorio e Nigeria. Al termine della partita, infatti, sono scoppiati alcuni diverbi, soprattutto verbali, tra gli avventori, con grida e schiamazzi che hanno messo in allarme i residenti. Qualcuno ha allertato il 112 e sul posto sono giunte pattuglie della Polizia di Stato, coadiuvata dai Carabinieri di Cremona e dalla Polizia Locale.

Gli agenti si sono quindi prodigati per calmare gli animi ed evitare che la situazione potesse degenerare, mentre il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso. Fortunatamente il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che il diverbio potesse sfociare in qualcosa di peggio. Molti, sui social network, sono stati i commenti sui social da parte dei cittadini: chi aveva avvertito gli schiamazzi, chi si è ritrovato con l’auto rovinata, chi avrebbe voluto transitare in via Ghinaglia ma è stato costretto a tornare indietro per la strada chiusa. lb

