Il Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cremona, in collaborazione con Ente Nazionale Sordi, sezioni provinciali di Milano e di Cremona, promuove un corso gratuito di

sensibilizzazione sulla Lingua Italiana dei Segni (LIS) e la cultura dei Sordi rivolto ad operatori dei servizi del territorio (prioritariamente servizi per il lavoro e la formazione e servizi

sociali e sociosanitari). Il corso, di 30 ore, si svolgerà dal 23 febbraio al 17 maggio 2024, il venerdì nella fascia oraria 10:00 – 13:00, e si terrà in parte da remoto su piattaforma Zoom (18 ore) e in parte in presenza (12 ore). Le lezioni in presenza si svolgeranno a Cremona presso il Civico 81 – in via Bonomelli.

Nell’ottica di favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone sorde, il corso ha lo scopo di avvicinare e sensibilizzare gli operatori dei servizi territoriali, prioritariamente dei servizi

per il lavoro, dei servizi per la formazione e servizi sociali e sociosanitari, fornendo indicazioni utili sulle modalità e le strategie di comunicazione visiva più efficaci per interagire con le persone sorde e migliorare la relazione d’aiuto. Per iscriversi è necessario compilare un modulo di iscrizione ed inviarlo al Servizio Politiche del lavoro per i disabili entro e non oltre il 16/02/2024 all’indirizzo:

provincia.cremona@pec.regione.lombardia.it allegando copia del documento di identità.

