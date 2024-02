Le maschere in piazza sono state protagoniste martedì 13 febbraio del Carnevale anche in piazza del Comune a Cremona: fin dalle prime ore del pomeriggio centinaia di bambini accompagnati delle loro famiglie hanno voluto festeggiare questa giornata all’insegna della spensieratezza. Ad andare per la maggiore quest’anno il travestimento da Elsa e Anna di Frozen per le bambine e da supereroi per i bambini. Coriandoli, stelle filanti e musica dal vivo hanno reso l’atmosfera magica e di festa. Il 14 febbraio è il mercoledì delle ceneri e segna l’inizio della Quaresima.

