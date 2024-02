381 gli assegni di inclusione pagati in provincia di Cremona al 27 di gennaio sulle 1448 domande di sussidio pervenute, come conferma l’Inps. 616 euro l’importo medio erogato, in linea con il dato regionale, dove però le domande complessivamente presentate erano state 45.881. Sostanzialmente stabili le pensioni private erogate: 117.174 nel 2023, a fronte delle 117.238 del 2022 e del 116.469 del 2021. Trend in crescita per le pensioni pubbliche. Sulla Naspi 10.656 le domande pervenute lo scorso anno. Da evidenziare il calo nel 2021 rispetto al 2020 del 9,48% dovuto conferma l’Inps al blocco dei licenziamenti causa Covid. Il servizio di Michela Cotelli

