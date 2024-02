Un anno dalle elezioni, un bilancio di quanto è stato fatto

Caro direttore

È già passato un anno dalle elezioni regionali. Un anno nel quale ho provato a continuare ad essere presente sui tanti temi che coinvolgono il nostro territorio, e sempre con l’obiettivo di accorciare le distanze e dare risposte. Sanità, infrastrutture, lavoro, agricoltura e ambiente sono i principali “settori” su cui sto concentrando il mio impegno, sia sul territorio che nel consiglio regionale e nelle commissioni. Un impegno che, tradotto in numeri, ha registrato il 100% di presenze in aula e nelle commissioni, mi ha visto presentare e sottoscrivere 74 interrogazioni, 187 ordini del giorno, 31 mozioni e 12 proposte di legge.



Da un punto di vista più complessivo purtroppo questa legislatura è partita molto lentamente, e sia Giunta che Consiglio non stanno lavorando molto, in un clima che sa più di fine legislatura che di rilancio.



-Le stime di crescita della nostra regione per il 2024 sono dello 0.6%.

-Un dato molto basso che dimostra un rallentamento della nostra regione che anche in termini di competitività perde terreno.

-Sul trasporto pubblico il centrodestra lombardo stanzia le stesse risorse da 15 anni, dimostrando di non voler investire nella mobilità.

-Il rinnovo a Trenord di 10 anni costerà quasi un miliardo in più, e il servizio ferroviario continua a dare problemi.

-I tempi di attesa in sanità continuano ad essere lunghi, e molte persone rinunciano a curarsi, non potendo permettersi di rivolgersi al privato.

-La qualità dell’aria di questi giorni ci restituisce un quadro nel quale sulle politiche ambientali serve fare di più, ma la Giunta e maggioranza di centrodestra ha cancellato nell’ultimo bilancio il 73% di risorse per le politiche ambientali.

-E anche in agricoltura, tra la lentezza dei pagamenti Pac, una sempre più pesante burocrazia, nessuna misura di sostegno al reddito, la sottovalutazione del diffondersi della peste suina, i problemi continuano a non trovare soluzione.



Questi sono solo alcuni temi sui quali sto lavorando e che, purtroppo, continuano a non ricevere adeguate risposte da parte di Regione.





