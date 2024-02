“L’Ulisse di Hugo Pratt, Di mari e avventure prima di Corto Maltese” è il tema dell’incontro in programma venerdì 16 febbraio alle 18 al Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona.

Un appuntamento che si inserisce negli eventi collaterali alla mostra con le tavole originali e le opere di Hugo Pratt, noto in tutto il mondo come creatore del marinaio e avventuriero Corto Maltese in corso fino al 3 marzo, a cura del Comune di Cremona e del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, in collaborazione con Cong Sa Hugo Pratt art properties.

Per approfondire i temi della mostra, ecco un incontro intitolato “Fumetto e Archeologia”, dedicato alle iniziative editoriali che hanno raccontato e raccontano il mondo dell’archeologia attraverso il linguaggio del fumetto. Intervengono due autori che si sono cimentati su questo tema. Emanuele Barletta, sceneggiatore, è anche archeologo e attraverso le sue storie racconta gli aspetti che caratterizzano questa impegnativa professione, che richiede molti sacrifici. Emanuele Rosso è un fumettista che scrive e disegna i suoi lavori e che è stato incaricato di realizzare una storia dedicata al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. La pubblicazione fa parte della collana Fumetti nei Musei, promossa dal Ministero della Cultura, che consiste in 51 albi già pubblicati e 17 di prossima uscita, tutti dedicati ad altrettanti musei statali. Queste iniziative mettono in rilievo come il fumetto possa essere utilizzato per la divulgazione della nostra cultura attraverso opere di elevata qualità artistica e narrativa. L’incontro sarà idealmente dedicato alla figura di Alfredo Castelli, lo sceneggiatore creatore del fantaarcheologo Martin Mystère (e di tanti altri fumetti e studi) recentemente scomparso.

Le biografie dei relatori:

EMILIANO BARLETTA

Archeologo, informatico e sceneggiatore romano. Si è laureato in archeologia del Vicino Oriente Antico alla Sapienza Università di Roma e ha studiato sceneggiatura presso la Scuola di Fumetto Online di ComicOut. Come sceneggiatore ha pubblicato i fumetti “Nel Buio” (Astromica/RW Edizioni, 2022), “Diario di Scavo, considerazioni finali” (Oblò-APS, 2021) e “Charlie Chaplin. Il funambolo” (Edizioni NPE, 2019). Ha inoltre partecipato alle antologie a fumetti “My Covid in comics” (Caracò Editore, 2021) e “Combatti la paura” (Edizioni il Galeone, 2018). Ha collaborato con il settimanale “Internazionale”, la rivista “Scuola di Fumetto”, il trimestrale “ANTIFA!nzine”, “Ex novo – Journal of Archaeology” e sul portale STORMI.

EMANUELE ROSSO

Nasce a Udine nel 1982. Si trasferisce nel 2001 a Bologna, dove si laurea prima al DAMS (Arte Contemporanea) e poi in Lettere Moderne. Dopo aver realizzato diverse autoproduzioni e storie brevi, esordisce come autore unico nel 2013 con il graphic novel “Passato, prossimo” (Tunué), a cui seguono “Limoni. Cronache di quotidiane resistenze sentimentali” (Coconino Press – Fandango, 2017), “GOAT” (Coconino Press – Fandango, 2019) e “Bassilla” nella collana “Fumetti nei musei” (Coconino Press – Fandango, 2020) promossa dal MiC. Attualmente sta realizzando “Off the record”, un atipico fumetto distribuito via newsletter che nel 2023 vince il Premio Boscarato al TCBF – Treviso Comic Book Festival come “Miglior fumetto web”.

Dal 2007 al 2022 collabora con l’associazione culturale Hamelin e fa parte dello staff organizzativo di BilBOlbul, Festival internazionale di fumetto a Bologna. Ha collaborato inoltre, come curatore, con il TCBF – Treviso Comic Book Festival e nel 2021 ha creato e condotto la trasmissione “Fumisterie” per la web radio del Festivaletteratura di Mantova.

Ha scritto per Fumettologica, il principale sito italiano dedicato al mondo del fumetto, e per Banana Oil, rivista di approfondimento e critica sul fumetto.

I suoi fumetti sono stati pubblicati anche su Internazionale, Origami (La Stampa), Lettera matematica – Pristem (Springer/Bocconi University Press), Frizzifrizzi.it, e ha realizzato illustrazioni per GQ Italia, Veneta Cucine, Agr Factory, Helbling Languages.

Oltre al fumetto si è occupato professionalmente di fotografia e radio. Dal 2019 vive a Torino, dove si divide tra l’attività di fumettista, attivista culturale e organizzatore di eventi, insegnante presso IED – Istituto Europeo di Design e Scuola Internazionale di Comics e copywriter per l’agenzia di comunicazione integrata Between.

È tra i fondatori di MeFu – Mestieri del Fumetto, associazione senza scopo di lucro che si propone di tutelare e rappresentare chi crea fumetti in Italia.

INIZIATIVE COLLATERALI

Ulteriori iniziative di promozione della lettura avranno luogo negli spazi del Centro Fumetto e della Piccola Biblioteca. Saranno proposte visite guidate alle scolaresche, da concordare scrivendo a info@cfapaz.org.

ORARI E BIGLIETTO

Da martedì a giovedì 9 – 13. Venerdì, sabato, domenica e festivi 10 – 17.

L’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese.

Biglietto unico: 3€

