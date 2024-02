Confermato l’appoggio al candidato sindaco Andrea Virgilio della lista Sinistra per Cremona, Energia Civile, che si allargherà anche ad Alleanza Verdi Sinistra. “Ci presenteremo con la solita lista – ha spiegato Lapo Pasquetti portavoce della lista – che ci ha caratterizzato in questi dieci anni e cioè Sinistra per Cremona, Energia Civile, ma vogliamo allargare ad Alleanza Verdi Sinistra di cui faccio parte, in modo da avere una rappresentanza del mondo ambientalista.

I temi che vogliamo proporre alla coalizione sono principalmente la persona e le marginalità e proseguire nel lavoro svolto dall’assessore Rosita Viola (Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità) nell’ambito del sociale, lavoro che in questi anni si è svolto in maniera a volte più nascosto rispetto ad altri obiettivi dell’amministrazione perché è meno evidente, ma che ha importanza rilevante quindi mettendo al centro la persona e i bisogni della persona. A fianco di questo proporremo la questione ambiente e la questione climatica che hanno dei collegamenti evidenti anche con la questione del benessere”.

Silvia Galli

