Dieci anni in amministrazione comunale, prima da assessore, poi da vicesindaco. In precedenza, l’esperienza come consigliere provinciale di minoranza durante l’unica parentesi del centrodestra in Provincia. Per Andrea Virgilio è arrivato il momento della candidatura alla massima carica cittadina, incarico ufficializzato dalla direzione Pd la scorsa settimana.

Un ritratto informale del candidato sindaco per il centrosinistra, con un estratto dell’intervista a “Di Primo Mattino”, programma di Cremona1 in onda tutti i giorni in diretta a partire dalle 7.35.

Il servizio di Michela Cotelli

