Studenti che incontrano imprese del territorio per valutare tutte le opportunità lavorative. Quattro incontri all’Apc di Cremona in via Gerolamo da Cremona, il primo dei quali il 15 febbraio, hanno richiamato nella sede dell’istituto professionale una serie di dirigenti e tecnici di aziende del territorio che sono alla ricerca della grande competenza di chi esce da un istituto professionale, come spiega la dirigente Simona Piperno. “Ci siamo resi conto che molti studenti non sono a conoscenza di quanto il territorio cremonese offre loro. E questo è l’obiettivo di questi quattro giorni. La nostra priorità è di creare un orientamento consapevole degli studenti”.

Laboratori professionali, dalle dimensioni generose, in pieno centro storico pronti a formare, con gli insegnanti e i tecnici, i lavoratori di domani con una domanda sempre crescente legata al mondo della meccanica

