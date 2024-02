Conoscere il sistema universitario lombardo, l’obiettivo del tour dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, iniziato il 25 gennaio scorso.

Oggi la tappa cremonese con la visita al Campus di Santa Monica, sede cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e un momento di confronto in cui Fermi ha voluto confermare e ribadire la vicinanza e il sostegno economico di regione Lombardia, che saranno rivolti a pioggia anche agli atenei cremonesi: “oggi abbiamo la necessità di agganciare la fine del PNRR con qualche misura che possa far proseguire le università in quella direzione. Proprio la settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con tutti i rettori delle università lombarde per capire sul triennio 2025 – 2027 quali misure mettere a disposizione”.

Poi le parole di elogio per il recupero dell’ex monastero oggi sede del campus: “a Santa Monica è stato fatto un recupero straordinario e questo vuol dire che il territorio crede nel percorso di formazione e nell’importanza dell’incrementare la presenza universitaria in provincia di Cremona”.

Nel corso della mattinata, Fermi ha incontrato il prorettore Roberto Zoboli, delegato al coordinamento e alla promozione della ricerca scientifica e della sostenibilità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Pier Sandro Cocconcelli, pro-rettore vicario, delegato al coordinamento dei progetti di internazionalizzazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, della ricercatrice facoltà di Economia e Giurisprudenza presso il Campus di Cremona, e la prof.ssa Ilaria Galavotti.

