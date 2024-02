Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha diffuso le date dei test per accedere alla facoltà di medicina. E’ il Corriere della Sera a riportare le prime indiscrezioni.

Date molto attese per gli aspiranti medici: le prove si svolgeranno il 28 maggio e il 30 luglio e consisteranno in 60 domande a cui rispondere in 100 minuti.

La prova sarà ripetibile e lo studente potrà inserire a fine agosto il risultato migliore per concorrere per la graduatoria che uscirà a settembre.

Le domande saranno così ripartite: 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite durante gli studi; 5 di ragionamento logico; 23 di biologia; 15 di chimica e 13 di matematica e fisica.

Una delle novità di quest’anno è che le domande del test verranno prese da una banca dati che sarà aperta a tutti e sarà redatta dal CISIA, il consorzio interuniversitario che gestisce le prove di accesso a tutte le facoltà a numero programmato.

La banca dati consiste in 3500 domande che verranno pubblicate 20 giorni prima della prova, cioè l’8 maggio e il 10 luglio.

