Zaia”Terzo mandato?Dire che si creano centri potere offende cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – Terzo mandato? “Io mi candido nella misura in cui ci fosse la possibilità, ma ad oggi non c’è la possibilità per cui è una partita chiusa. Le dico che trovo anche stucchevole stare qui a parlare di terzo mandato perché sembra quasi una difesa della poltrona e non ne ho bisogno”. A parlare è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. “I cittadini devono sapere che questo Paese ha un’anomalia – aggiunge – ci sono solo due cariche in Italia che hanno il blocco dei mandati: sindaco e presidente di Regione. Guarda caso sono le uniche due cariche che il cittadino elegge direttamente. Dire che tu blocchi i mandati di sindaco e presidente di Regione perché si creano centri di potere è come dare degli idioti ai cittadini. I cittadini vedono i centri di potere o cambiano idea politicamente e mandano a casa presidenti di Regione e sindaci dopo il primo mandato. Dobbiamo decidere se lasciare tutto in mano alla politica o trasferire la decisione in mano ai cittadini”.

