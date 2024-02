Da quest’anno, l’Allergologia di Cremona può contare su un’équipe rinnovata. Camilla Rosa Gentile, Martina Liuzzi ed Elena Scarpieri sono le tre specialiste del servizio in capo alla Pneumologia, che ogni anno esegue oltre 2mila prestazioni tra prime visite e controlli. Il potenziamento è frutto del concorso indetto la scorsa estate, per rispondere alla crescente richiesta di prestazioni allergologiche da parte della popolazione.

«Nel 2023 sono state eseguite 1518 prime visite e 846 controlli», afferma Monia Betti, direttore della Pneumologia all’Ospedale di Cremona. «Negli ultimi quattro anni, l’affluenza è quasi raddoppiata: poter contare su tre giovani specialiste permette di contenere le liste d’attesa e ampliare la gamma di competenze e prestazioni offerte alla cittadinanza».

LE SPECIALISTE: «LAVORARE IN ÉQUIPE È UN VALORE AGGIUNTO»

Originaria di Pizzighettone, Camilla Rosa Gentile si è laureata in Medicina all’Università di Pavia e specializzata in Allergologia e Immunologia clinica all’ospedale Niguarda di Milano con Martina Liuzzi, che dopo la laurea in Medicina all’università Politecnica delle Marche – la sua regione d’origine – ha raggiunto la Lombardia per completare il percorso di formazione e avviare l’attività professionale, tra Veneto e Lombardia. Elena Scarpieri ha studiato all’Università di Padova e si è specializzata a Verona, per poi raggiungere Cremona e integrare l’équipe ospedaliera.

«Abbiamo voglia di lavorare sul campo – affermano – per mettere in pratica ciò che abbiamo imparato durante gli studi e la specializzazione. A Cremona abbiamo trovato un ambiente stimolante, dove c’è la possibilità di concentrarsi su vari aspetti dell’attività e integrare le conoscenze che ognuna porta con sé». Per tutte, lavorare in équipe è un valore aggiunto: «Provenendo da diversi percorsi di formazione, abbiamo l’abitudine di confrontarci e discutere insieme ogni caso. Questo ci permette di definire il percorso di cura più adeguato al singolo paziente».

L’AMBULATORIO

L’ambulatorio di Allergologia collabora in modo multidisciplinare con gli specialisti dell’Otorinolaringoiatria, della Dermatologia, della Gastroenterologia, dell’Oculistica, della Radiologia e della Farmacia Ospedaliera di Cremona.

Oltre alle allergie respiratorie (pollini, acari della polvere, muffe, pelo di animale), che costituiscono la prevalenza dei casi, tratta allergie alimentari, ai farmaci e al veleno di insetti imenotteri. La maggioranza dei pazienti (inviati dal medico di base) si rivolge al servizio per curare riniti e asma allergico, i disturbi più diffusi.

Durante le visite ambulatoriali possono essere effettuati prick test e patch test, mentre quelli per allergia ai farmaci o veleno di imenotteri vengono effettuati in day hospital, sempre su prescrizione dell’allergologo.

A CHI RIVOLGERSI

In caso di sospetta allergia, è necessario rivolgersi al proprio medico di base, che prescriverà una visita allergologica. Dopo la valutazione specialistica, saranno suggeriti eventuali test, per poi definire la terapia farmacologica più adeguata.

COME PRENOTARE

L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.

Per prenotare basta contattare il call center regionale 800 638 638 o rivolgersi agli sportelli CUP dell’ospedale ( https://www.asst-cremona.it/cup), con impegnativa del medico di medicina generale per “Prima visita allergologica”, specificando il quesito.

