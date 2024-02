La Fondazione la Pace aveva proposto ai cremonesi l’acquisto del torrone artigianale, espressamente preparato dalla ditta Rivoltini Alimentare Dolciaria di Vescovato nell’ambito dell’iniziativa “Un Natale di pace”, il cui ricavato era destinato a dotare la Fondazione di pompe infusionali adeguate ad alleviare il dolore negli ospiti degenti, colpiti da malattie terminali.

Così, nei giorni scorsi, a fronte di una disponibilità netta di € 7.200, sono state acquistate le pompe infusionali corredate da accessori e strumentazioni funzionali al loro utilizzo.

In occasione del Natale è stato inoltre inviato il torrone a papa Francesco il quale ha risposto con un biglietto nel quale accompagnava con la Benedizione Apostolica il servizio verso gli ospiti e l’opera di cura e volontariato. A lui il nostra grazie.

“Vogliamo esprimere – affermano dalla Fondazione- infinita riconoscenza ai tanti che si sono attivati per la vendita del torrone, primo tra tutti il Bon Bistrot di Via Bonomelli, ma anche a tutte le persone che hanno voluto fare una donazione liberale. È il segno bello della solidarietà senza barriere e soprattutto è il segno di come la Pace sia entrata nel cuore dei cremonesi che hanno compreso il valore e il servizio che sta svolgendo per il territorio.

Confortati da questo lusinghiero risultato, continuiamo il cammino per svolgere sempre meglio il nostro servizio”

