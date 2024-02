Sarebbe stata ritrovata a Napoli, in stazione ferroviaria, nelle scorse ore la donna scomparsa da Pieve Terzagni giovedì mattina dopo il malore, seguito ad un incidente stradale, costato la vita al marito di 75 anni. La 64enne, originaria di San Giuseppe Vesuviano, aveva vagato per alcune ore in preda alla disperazione e poi era in effetti salita sul treno a Piadena Drizzona in direzione Mantova, ma poi ha proseguito la corsa fino a Napoli, dove è stata intercettata, probabilmente intenzionata a tornare al suo paese d’origine. Ora la donna starebbe risalendo lo Stivale accompagnata da un cugino, in accordo con i Carabinieri e la Prefettura che ha seguito la vicenda. Le indagini sono andate a colpo sicuro, una volta che si è capito che la signora era salita su un treno in direzione Mantova, salendo anche su un bus sostitutivo come prevede in questo momento la prassi dato che sono in corso i lavori per il raddoppio. Motivo per cui la Prefettura di Cremona ha subito imposto lo stop alle ricerche da parte dei Vigili del Fuoco in zona Piadena Drizzona, parlando di uno spostamento di competenze territoriali. Si pensava che le ricerche si fossero spostate su Mantova, invece erano dirette molto più a Sud.

La signora, che era stata vista nella sua Pieve Terzagni dopo l’incidente di giovedì mattina, occorso alle ore 9, e poi alle 18.30 a Ostiano e ancora alle 20.30 in stazione ferroviaria a Piadena Drizzona, ha dunque scelto di tornare nel paese d’origine. E’ il motivo per cui non sono state diramate foto e nemmeno è stato fornito il nominativo della donna: in buona sostanza, gli elementi in mano alla Prefettura di Cremona erano abbastanza chiari, con la certezza che la 64enne si stesse dirigendo appunto verso San Giuseppe Vesuviano. Da lì la decisione di contattare i parenti e la Prefettura di Napoli per chiudere il cerchio. Tutti gli altri movimenti andranno ricostruiti anche perché è probabile che la donna abbia trascorso almeno una notte in viaggio. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine, la cautela è massima in queste situazioni anche da parte di chi ha seguito le indagini, ma il lieto fine ad una brutta vicenda sembra ormai vicino. La donna avrebbe già fatto rientro nella sua abitazione. Giovanni Gardani

